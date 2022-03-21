Судя по аватарке, ты пе**к: российский чиновник оскорбил подписчика, а тот ему остроумно отомстил

Рогозин снова опозорился в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня
Один из таких в переписке с Рогозиным опубликовал видео с компроматом на чиновника под названием: Уничтожает путинского вора за 30 секунд.
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Рогозин недолго думая, ответил подписчику: "Судя по аватарке, ты пе**к".
Однако парень не особо обиделся на оскорбление российского чиновника и остроумно ответил ему даже без слов – он просто поставил на свою аватарку фото самого Рогозина.
После этого их переписка заиграла другими красками.
На днях Рогозин отметился шокирующим посланием вице премьеру Польши Ярославу Качиньскому, в котором фактичекски признал, что Россия убила его брата, бывшего президента Польши Леха Качиньского.