Стейк на виріст: у США хочуть вирощувати штучне м'ясо у біореакторах

США хочуть вирощувати штучне м'ясо в біореакторах і вже будують фабрику

У США вже ведеться робота з будівництва найбільшого у світі підприємства з виробництва культивованого м'яса. Хоча Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів ще не дало дозволу на громадське споживання штучного м'яса в країні.

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Good Meat планує створити найбільше у світі підприємство з виробництва культивованого м'яса в таких ось біореакторах / Фото: interestingengineering

Цілих 170 компаній займаються виробництвом цього альтернативного м'яса, яке може покласти край забою тварин у їжу. Процес вирощування м'яса включає використання біореактора, в якому можна вирощувати клітини , отримані з банківських клітин або яєць домашніх тварин.

Біореактор – це велика ємність, що забезпечує клітини всіма необхідними поживними речовинами та умовами для оптимального зростання. Як тільки клітини досягають певної стадії, їх можна збирати. Цей принцип був успішно застосований у біофармацевтичній промисловості для життєво важливих ліків і навіть вакцин, що захищають від інфекцій.

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Good Meat намагається, щоб їхній кінцевий продукт виглядав як м'ясо тварин і мав такий самий смак

Компанії, що займаються вирощуванням м'яса, старанно працюють над тим, щоб кінцевий продукт виглядав як м'ясо тварин і мав такий самий смак . Американська компанія Good Meat планує створити найбільше у світі підприємство з виробництва культивованого м'яса, щоб зробити свою продукцію доступною по кишені.

Для цього вони залучили ABEC Inc., ще одну американську компанію із великим досвідом створення біореакторів для біофармацевтичної промисловості. В даний час Good Meat є єдиною компанією, яка вже отримала дозвіл від FDA на комерційний продаж свого культивованого м'яса у світі.

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