Стейк на вырост: в США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах

США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах и уже строят фабрику / Фото: istockphoto.com, ru.freepik.com

В США уже ведется работа по строительству крупнейшего в мире предприятия по производству культивируемого мяса. Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще не дало разрешения на общественное потребление искусственного мяса в стране.

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Good Meat планирует создать крупнейшее в мире предприятие по производству культивируемого мяса в таких вот биореакторах / Фото: interestingengineering

Целых 170 компаний занимаются производством этого альтернативного мяса, которое может положить конец забою животных в пищу. Процесс выращивания мяса включает использование биореактора, в котором можно выращивать клетки, полученные из банков клеток или яиц домашних животных.

Биореактор — это большой сосуд, обеспечивающий клетки всеми необходимыми питательными веществами и условиями для оптимального роста. Как только клетки достигают определенной стадии, их можно собирать. Этот принцип был успешно применен в биофармацевтической промышленности для производства жизненно важных лекарств и даже вакцин, защищающих от инфекций.

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Good Meat старается, чтобы их конечный продукт выглядел как мясо животных и имел такой же вкус / Фото: istockphoto.com

Компании, занимающиеся выращиванием мяса, усердно работают над тем, чтобы конечный продукт выглядел как мясо животных и имел такой же вкус. Американская компания Good Meat планирует создать крупнейшее в мире предприятие по производству культивируемого мяса, чтобы суметь сделать свою продукцию доступной по карману.

Для этого они привлекли ABEC Inc., еще одну американскую компанию с большим опытом создания биореакторов для биофармацевтической промышленности. В настоящее время Good Meat является единственной компанией, уже получившей разрешение от FDA на коммерческую продажу своего культивируемого мяса в мире.

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