І все-таки ми різні: чоловіки сядуть у безпілотник, доки жінки не довіряють штучному інтелекту

Чоловіки набагато схильніші, ніж жінки, довіряти інноваціям у галузі штучного інтелекту і навіть хочуть такого "компаньйона" собі додому, з'ясували вчені

Чоловіки готові сісти в безпілотник, доки жінки не довіряють штучному інтелекту

Дослідження NEW показує, що чоловіки частіше ніж жінки (вдвічі) замислюються про купівлю собі "компаньона" зі штучним інтелектом (ШІ). До такого висновку прийшли дослідники з інституту Фарадея та аналітичного центру Theos.

Так, поки одні вчені досліджують гендерні взаємини, до інших вчених умів через півстоліття дійшло, звідки інопланетяни подали нам сигнал.

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Так, гендерний розрив щодо чоловіків та жінок до ШІ показав, що 28% чоловіків не проти мати компаньйона зі штучним інтелектом. Серед жінок таких лише 13%.

Чоловіки більше жінок вірять, що "коли нам доведеться поширити права людини на роботів" / Фото: Колаж: Сьогодні

Також 64% жінок заявили, що не хотіли б сідати в безпілотний автомобіль, у цей же час довірити себе як пасажир безпілотнику згодні 47% чоловіків. Також чоловіки охочіше довірили б своє здоров'я роботу, ніж живому лікарю

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Кожен десятий чоловік (10%) сказав, що хотів би, щоб його оперував робот, а не людина-хірург. Жінки ж не довіряють роботам хірургам настільки: менш ніж 1 із 20 жінок погодилися б на це (всього 4%).

Чоловіки більше, ніж жінки хочуть собі "компаньйона" зі штучним інтелектом, з'ясували вчені / Фото: Getty Images

Чоловіки також частіше вірили, що "коли нам доведеться поширити права людини на роботів" – 21% проти 13%. Однак, коли справа дійшла до питання про те, чи будуть колись у роботів душі, ґендерного поділу майже не було. Лише шість відсотків чоловіків та п'ять відсотків жінок думають, що це станеться.

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