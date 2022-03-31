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Список компаній, що залишили Росію за останню добу

Олександр Трикіша
31 березня, 10:19
Список компаній, що згорнули свій бізнес у Росії через війну в Україні, поповнюється щодня

У Росію стає все більше пустих полиць / Фото: Getty Images

Мінцифри опублікувало нову порцію санкцій, які запровадили міжнародні компанії щодо Росії за останню добу.

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Хто закрив свій бізнес у Росії

  • Після IKEA свої магазини для росіян закриває і меблева компанія Jysk.
  • Електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила всі операції з рублями.
  • Європейська платформа обміну криптовалюти BTC-Alpha призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.
  • Корпорація з надання фінансових послуг American Express призупиняє торгові операції в РФ та Білорусі.
  • Один з найбільших холдингів Фінляндії у сфері роздрібної торгівлі, автосервісу, готельних, банківських та ресторанних послуг S Group припиняє діяльність у РФ.
  • Провідна британська букмекерська компанія Bet365 пішла з російського ринку.
  • Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services зупиняє всі інвестиції у російський ринок.
  • Фінський виробник хлібобулочних та кондитерських виробів Fazer закриває виробництво в РФ.

Раніше ми писали, що росіяни через суд вимагають повернути гроші за техніку Apple. Більшість сервісів Apple стали недоступними після запровадження санкцій проти Росії.