Список компаний, покинувших Россию за последние сутки

В России становится все больше пустых полок / Фото: Getty Images

Минцифры опубликовало новую порцию санкций, которые ввели международные компании в отношении Росси за последние сутки.

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Кто закрыл свой бизнес в России

Вслед за IKEA свои магазины для россиян закрывает и мебельная компания Jysk.

Электронная система мгновенных интернет-расчетов Webmoney запретила все операции с рублями.

Европейская платформа обмена криптовалюты BTC-Alpha приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.

Корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express приостанавливает торговые операции в РФ и Беларуси.

Один из крупнейших холдингов Финляндии в сфере розничной торговли, автосервиса, гостиничных, банковских и ресторанных услуг S Group прекращает деятельность в РФ.

Ведущая британская букмекерская компания Bet365 ушла с российского рынка.

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services останавливает все инвестиции в российский рынок.

Финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer закрывает производство в РФ.

Ранее мы писали, что россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple. Большинство сервисов Apple стали недоступными после введения санкций против России.