Привіт 90-і: в Росії хочуть скасувати безлімітний інтернет

Росіяни навіть не мріяли, що Радянський Союз прийде до них так швидко

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Міністерство цифрового розвитку Росії закликало операторів зв'язку відмовитись від безлімітного інтернету у своїх тарифних планах. На такий хід довелося піти через проблеми з доступністю іноземного обладнання. А через пів року в Росії не буде навіть мобільного зв'язку.

"В умовах зовнішнього санкційного тиску та скорочення доступності іноземного обладнання необхідно знайти баланс щодо підтримки та розвитку мобільних мереж. Ми вживаємо заходів для розумного споживання трафіку при збереженні якості та доступності основних цифрових сервісів та послуг", – йдеться в листі, який було розіслано великим операторам.

Якщо оператори прислухаються до поради (а в них немає іншого вибору), то Росія повернеться до кінця 90-х, коли про безлімітний інтернет можна було мріяти, а більшість користувачів підключалося до глобальної мережі через модем.

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До ліміту трафіку додасться ще й повільна швидкість, адже Росію відключили від міжнародної Мережі. Це означає, що трафік цих провайдерів піде через Азію, що суттєво уповільнить швидкість передачі даних.