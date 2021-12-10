Sony показала компактні окуляри віртуальної реальності

З'явився прототип компактних VR-окулярів

Шолом використовував один великий дисплей, що охоплює обидва очі, а в новому прототипі зробили два маленькі дисплеї.

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Вони розміром у рази менші, ніж майже у всіх аналогів, що дозволить у кілька разів знизити вагу та габарити майбутньої гарнітури, як видно із презентації Sony.

Новий дисплей підтримує відео до 4K, тоді як максимальний дозвіл шолома віртуальної реальності залишається до 1080р.

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Наднизька затримка відеоряду – менше 0,01 секунди – дозволить уникнути запаморочення від нової VR гарнітури при поворотах голови.

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Розробники кажуть, що окуляри можуть бути використані як для розваги – наприклад, відеоігор та відвідування концертів, нібито наживо, так і для серйозної дослідницької роботи.

Швидше за все, ми ще не побачимо цієї модель у 2022 році, оскільки поки що розроблений тільки її прототип.

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