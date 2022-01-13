Сонце було оточене гігантськими кільцями: вчені пояснили появу Землі та Марса

Сонце мало гігантські кільця, з яких і сформувалися планети / Фото: Pixabay

Ці пилові кільця, можливо, завадили Землі перетворитися на суперземлю – тип планети, яка приблизно вдвічі більша за нашу планету та в 10 разів більша за її масу.

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Кільця, ймовірно, виникли, коли частинки рухалися до сонця під його сильним гравітаційним тяжінням, нагрівалися і виділяли газ, що випарувався, пише Live Science.

З часом найближче кільце до Сонця утворило планети внутрішньої Сонячної системи – Меркурій, Венеру, Землю та Марс.

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Середнє кільце стало планетами зовнішньої Сонячної системи, а зовнішнє кільце утворило комети, астероїди та інші невеликі тіла в поясі Койпера за орбітою Нептуна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сатурн міг нагріти свій міні-супутник і розтопити у ньому лід.