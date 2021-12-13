Солідний дисплей та динаміки: яким буде планшет Galaxy Tab A8 2021

Планшет коштуватиме до 360 євро / Фото: @snoopytech

Точна дата випуску залишається невідомою, але передбачається, що це буде не менше 240 євро для моделі з Wi-Fi та 32 ГБ пам'яті.

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Моделі на 64 ГБ, 128 ГБ та LTE будуть продавати в Європі за ціною до 360 євро, пише notebookcheck.

Galaxy Tab A8 2021 надійде у продаж у сірому, рожевому золоті та сріблі, ймовірна вага пристрою – 476 г.

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Планшет отримає 10,5-дюймовий дисплей із солідними рамками, над яким розмістять фронтальну камеру на 5 Мп , доповнену датчиком 8 Мп на задній панелі.

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Всі конфігурації будуть оснащені SoC Unisoc T618, 4 ГБ оперативної пам'яті та акумулятором ємністю 7040 мАг.

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Galaxy Tab A8 2021 зможе заряджати акумулятор до 15 Вт Але ще невідомо, чи включить Samsung зарядний пристрій у свою коробку.

Зате у планшеті точно будуть чотири динаміки, що розташовуються всередині корпусу завтовшки 6,9 мм.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що інженери зібрали робоче місце майбутнього.

Крім того, смартфон Galaxy S21 FE випадково показали до анонсу і розповіли, що у ньому особливого.