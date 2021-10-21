Зламаний російський супутник-шпигун впав у США (відео)

Російський супутник шпигун пропрацював трохи більше місяця / Фото: Twitter

Американське метеорне товариство (AMS) отримало понад 80 повідомлень про це вогняне явище в небі. Спочатку його прийняли за комету або інше космічне тіло. Раніше ми писали, що метеорит ледь не вбив жінку уві сні – пробив дах і впав їй на ліжко.

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Але астроном Джонатан Макдауелл, який працює в Гарвард-Смітсонівському центрі астрофізики, вирахував, що якраз в цей час над регіоном пролітав супутник Космос-2551, пише livescience.com.

Космос-2551 – це російський розвідувальний супутник, який був запущений 9 вересня, але, по всій видимості, незабаром після цього вийшов з ладу.

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За відомостями Макдауелла, він жодного разу не коригував свою траєкторію і очікувалося, що незабаром він повернеться в атмосферу Землі. Єдине, він трохи не вгадав з точним часом падіння.