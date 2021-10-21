Сломанный российский спутник-шпион рухнул в США (видео)

Российский спутник шпион проработал чуть более месяца / Фото: Twitter

Американское метеорное общество (AMS) получило более 80 сообщений об этом огненном явлении в небе. Сначала его приняли за комету или другое космическое тело. Ранее мы писали, что метеорит едва не убил женщину во сне – пробил крышу и упал ей на кровать.

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Но астроном Джонатан Макдауэлл, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики высчитал, что как раз в это время над регионом пролетал спутник Космос-2551, пишет livescience.com.

Космос-2551 – это российский разведывательный спутник, который был запущен 9 сентября, но, по всей видимости, вскоре после этого вышел из строя.

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По сведениям Макдауэлла, он ни разу не корректировал свою траекторию и ожидалось, что вскоре он вернется в атмосферу Земли. Единственное, он немного не угадал с точным временем падения.