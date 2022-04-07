Санкції у справі: у Росії закінчилися чипи для випуску власних банківських карток

В Росії нічим замінити VISA і Mastercard, які пішли з ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

План Росії з імпортозаміщення банківських карток провалився. Виробництво карток російської платіжної системи "Мир" зупинилося, оскільки чипи для них вироблялися у Європі чи Азії.

Азіатські поставки зупинилися через пандемію коронавірусу, а європейські під забороною через санкції.

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У Росії стверджують, що частину чипів для карток "Мир" випускає зеленоградський завод "Мікрон", але його потужності недостатньо, щоб зайняти весь ринок. Досить багато чипів постачали в Росію компанії з Нідерландів, пише kod.ru.

Нагадаємо, що на початку березня з країни пішли міжнародні платіжні системи VISA та Mastercard. Також свою роботу у Росії припинили сервіси для безконтактної оплати Google Pay та Apple Pay.

Тим не менш урізаний функціонал залишається у Samsung Pay. За негласною інформацією, російський офіс південнокорейської компанії самовільно продовжив роботу сервісу в РФ.