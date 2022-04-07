Санкции в деле: у России закончились чипы для выпуска собственных банковских карт

В России нечем заменить ушедшие с рынка VISA и Mastercard / Фото: Коллаж: Сегодня

План России по импортозамещению банковских карт провалился. Производство карт российской платежной системы "Мир" остановилось, так как чипы для них производились в Европе или Азии.

Азиатские поставки остановились из-за пандемии коронавируса, а европейские под запретом из-за санкций.

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В России утверждают, что часть чипов для карт "Мир" выпускает зеленоградский завод "Микрон", но его мощности недостаточно, чтобы занять весь рынок. Довольно много чипов поставляли в Россию компании из Нидерландов, пишет kod.ru.

Напомним, что в начале марта из страны ушли международные платежные системы VISA и Mastercard. Также свою работу в России прекратили сервисы для бесконтактной оплаты Google Pay и Apple Pay.

Тем не менее урезанный функционал еще остается у Samsung Pay. По негласной информации, российский офис южнокорейской компании самовольно продолжил работу сервиса в РФ.