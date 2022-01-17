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Samsung проти Xiaomi: ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022

Олександра Захарова
17 січня, 09:59
Десятку найпопулярніших смартфонів минулого тижня очолив Samsung Galaxy S21 FE. На другому місці – OnePlus 10 Pro

GSMArena назвала найпопулярніші смартфони минулого тижня / Фото: Pixabay

Третю позицію зайняв Xiaomi 12 Pro, поступившись срібною медалью OnePlus, який, без сумніву, став головним анонсом другого тижня 2022 року.

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Samsung Galaxy A52s та Apple iPhone 13 Pro Max піднялися на четверте та п'яте місця відповідно, а Xiaomi 11i HyperCharge посів шосте місце, пише GSMArena.

Серед моделей, якими найчастіше цікавилися, Redmi Note 11 Pro піднявся до сьомого місця, Realme GT2 Pro – опустився до восьмого, тим часом у десятку найкращих повернувся Galaxy A12.

Рейтинг ТОП-10 завершив Redmi Note 10 Pro, довівши число найпопулярніших Xiaomi у списку до чотирьох. Samsung, зі свого боку, до списку потрапило три.

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З топу випали два телефони, які раніше теж були в десятці – Vivo V23 Pro і Xiaomi 12 – вони, очевидно, поступилися місцем новачкам.

Перелік ТОП-10 найпопулярніших смартфонів виглядає так:

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  • Samsung Galaxy S21 FE 5G

  • OnePlus 10 Pro

  • Xiaomi 12 Pro

  • Samsung Galaxy A52s 5G

  • Apple iPhone 13 Pro Max

  • Xiaomi 11i HyperCharge

  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro

  • Realme GT2 Pro

  • Samsung Galaxy A12

  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro


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