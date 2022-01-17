Samsung проти Xiaomi: ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022

GSMArena назвала найпопулярніші смартфони минулого тижня / Фото: Pixabay

Третю позицію зайняв Xiaomi 12 Pro, поступившись срібною медалью OnePlus, який, без сумніву, став головним анонсом другого тижня 2022 року.

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Samsung Galaxy A52s та Apple iPhone 13 Pro Max піднялися на четверте та п'яте місця відповідно, а Xiaomi 11i HyperCharge посів шосте місце, пише GSMArena.

Серед моделей, якими найчастіше цікавилися, Redmi Note 11 Pro піднявся до сьомого місця, Realme GT2 Pro – опустився до восьмого, тим часом у десятку найкращих повернувся Galaxy A12.

Рейтинг ТОП-10 завершив Redmi Note 10 Pro, довівши число найпопулярніших Xiaomi у списку до чотирьох. Samsung, зі свого боку, до списку потрапило три.

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З топу випали два телефони, які раніше теж були в десятці – Vivo V23 Pro і Xiaomi 12 – вони, очевидно, поступилися місцем новачкам.

Перелік ТОП-10 найпопулярніших смартфонів виглядає так:

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Samsung Galaxy S21 FE 5G

OnePlus 10 Pro

Xiaomi 12 Pro

Samsung Galaxy A52s 5G

Apple iPhone 13 Pro Max

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Realme GT2 Pro

Samsung Galaxy A12

Xiaomi Redmi Note 10 Pro



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