Samsung почав відключати рекламу у вбудованих додатках

Samsung відключає рекламу в базових додатках

Набридлива реклама з'являлася в таких додатках як Samsung Pay, Weather і Health. Але з 1 жовтня вона була відключена.

Спочатку говорилося про подібне нововведення виключно на території Південної Кореї, але користувачі помітили, що реклама зникла і в США, пише 9to5Google.

Реклама

У той же час Samsung поки залишив рекламні "пропозиції" на головній сторінці програми Samsung Pay.

Реклама

Раніше в Мережі з'явилися фото нового флагмана Samsung. Він буде представлений в 2022 році. Інсайдери з OnLeaks опублікували рендери майбутнього флагмана Samsung. Модель S22+ буде представлена тільки на початку 2022 року.

А перед цим Samsung представив новий бюджетний смартфон: у нього чотири камери і батарея на 5000 мАч. Незабаром новинка повинна надійти в продаж, але рекомендовані ціни поки не відомі.