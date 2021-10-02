Samsung начал отключать рекламу во встроенных приложениях

Samsung отключает рекламу в базовых приложениях

Надоедливая реклама появлялась в таких приложениях как Samsung Pay, Weather и Health. Но с 1 октября она была отключена.

Изначально говорилось о подобном нововведении исключительно на территории Южной Кореи, но пользователи заметили, что реклама исчезла и в США, пишет 9to5Google.

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В то же время Samsung пока оставил рекламные "предложения" на главной странице приложения Samsung Pay.

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Ранее в Сети появились фото нового флагмана Samsung. Он будет представлен в 2022 году. Инсайдеры из OnLeaks опубликовали рендеры предстоящего флагмана Samsung. Модель S22+ будет представлена только в начале 2022 года.

А перед этим Samsung представил новый бюджетный смартфон: у него четыре камеры и батарея на 5000 мАч. Вскоре новинка должна поступить в продажу, но рекомендованные цены пока не известны.