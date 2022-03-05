Samsung блокує всі поставки до Росії

Samsung підтримала Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Samsung приєдналася до низки міжнародних компаній, які згорнули свою роботу у Росії за останні кілька днів.

"Ми думаємо про всіх, хто постраждав, і наш пріоритет – забезпечити безпеку всіх наших співробітників та їхніх сімей", – йдеться у заяві компанії, яку опублікував bloomberg.

Компанія жертвує 6 мільйонів доларів, зокрема 1 млн доларів на побутову електроніку та гуманітарну допомогу.

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Зазначимо, що на території Росії, у Калузькій області, знаходиться один із найбільших заводів Samsung, який випускає 4 мільйони одиниць техніки на рік. Поки невідомо, чи він припинить свою діяльність, але закриття точно вдарить по економіці країни.