Робота-прокурора використають для придушення інакодумство

Робот замінить прокурорів у Китаї / Фото: Pixabay
Робот-прокурор зможе висунути звинувачення з точністю понад 97% на основі усного опису справи, запевняють інженери.
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Машина була побудована і протестована Народною прокуратурою Шанхая Пудун, найбільшою та найбільш завантаженою районною прокуратурою країни, пише The Korea Times.
Китайські прокурори були першими, хто почав використовувати ШІ у роботі обвинувачів, ще 2016 року.
Інструмент, відомий як система 206, вже може оцінити силу доказів, умови арешту та те, наскільки підозрюваний вважається небезпечним для суспільства.
Новий робот-прокурор може працювати на ПК. Для кожного підозрюваного він висуне звинувачення на основі 1000 "рис", виданих людиною, а система 206 оцінить докази.
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ШІ може ідентифікувати та висувати звинувачення за вісьмома найпоширенішими злочинами Шанхая:
- шахрайство із кредитними картками;
- проведення азартних ігор;
- небезпечне водіння;
- умисне завдання травм;
- створення перешкод до виконання службових обов'язків;
- крадіжка;
- шахрайство;
- "сварки та провокування неприємностей".
Останнє звинувачення – найнебезпечніше у списку, адже його часто використовують у Китаї, щоб придушити інакодумство, уточнює видання.
До речі, здебільшогоу китайських в'язницях також запроваджено технологію ШІ – для відстеження фізичного та психічного стану ув'язнених з метою зниження рівня насильства.
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Нагадаємо, раніше інженери показали робота, який схопив людину за руку та відвів її від свого обличчя.