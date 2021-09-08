Рекордна камера в 576 мегапікселів не дістанеться смартфонам: кому пощастить

Фотокамери модельного ряду Samsung Galaxy S20 / Фото: The Verge

Плани вивести на ринок сенсор в 576 мегапікселів, про які ми повідомляли раніше, виявляється, стосувалися не смартфонів.

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Майбутня матриця створюється насамперед для автомобілів. Також датчик зображення на 576 Мп ми зможемо побачити в медичному обладнанні та в безпілотних літальних апаратах, повідомляє gagadget.com.

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Відзначимо, що деякий час тому вчений і фотограф доктор Роджер Кларк заявив, що 576 мегапікселів – це роздільна здатність людського ока.

Втім, Samsung кілька днів тому представив 200-мегапіксельний мобільний датчик зображення ISOCELL HP1, а разом з ним – і 50-мегапіксельний ISOCELL GN5. Так що користувачі смартфонів не почуватимуться скривдженими.

Щоправда, пристрої з цим датчиком з'являться на ринку не раніше наступного року. До речі, 14 вересня відбудеться презентація нового iPhone.