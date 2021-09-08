Рекордная камера в 576 мегапикселей не достанется смартфонам: кому повезет

Фотокамеры модельного ряда Samsung Galaxy S20 / Фото: The Verge

Планы вывести на рынок сенсор в 576 мегапикселей, о которых ми сообщали ранее, оказывается, касались не смартфонов.

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Будущая матрица создается в первую очередь для автомобилей. Также датчик изображения на 576 Мп мы сможем увидеть в медицинском оборудовании и в беспилотных летательных аппаратах, сообщает gagadget.com.

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Отметим, что некоторое время назад ученый и фотограф доктор Роджер Кларк заявил, что 576 мегапикселей – это разрешение человеческого глаза.

Впрочем, Samsung несколько дней назад представил 200-мегапиксельный мобильный датчик изображения ISOCELL HP1, а вместе с ним – и 50-мегапиксельный ISOCELL GN5. Так что пользователи смартфонов не останутся в обиде.

Правда, устройства с этим датчиком появятся на рынке не раньше следующего года. Кстати, 14 сентября состоится презентация нового iPhone.