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576 мегапікселів: Samsung обіцяє рекордну камеру в смартфоні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 вересня, 14:54
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Південнокорейська компанія замахнулася на рекордну камеру в смартфоні! Нещодавно Samsung анонсував датчик на 200 мегапікселів, але керівництву цього здалося мало
Samsung обіцяє рекордну камеру у смартфоні в 2025 році
Samsung обіцяє рекордну камеру у смартфоні в 2025 році

Старший віце-президент компанії і глава відділу автомобільних датчиків Хечан Лі повідомив, що до 2025 року вони планують створити мобільний датчик зображення на 576 мегапікселів. До речі, раніше були оголошені ціни на новинки від Samsung – складні смартфони, годинник і навушники.

Втім, як зазначає slashgear.com, при створенні цифрового зображення кількість мегапікселів – не головне.

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Слід враховувати й інші фактори, такі як лінзи, точність передачі кольору, експозиція, баланс білого і багато іншого.

Apple, а пізніше і Google довели, що навіть 12-мегапіксельні датчики можуть перевершувати великі камери, особливо з використанням правильних алгоритмів обробки.

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Смартфон з камерою на 200 Мп від Samsung
Смартфон з камерою на 200 Мп від Samsung / Фото: Скріншот з YouTube

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy Z Flip3 буде коштувати як автомобіль ВАЗ. Свіжий флагман Samsung Z Flip 3 вартістю 2 000 доларів скоро надійде в продаж.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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