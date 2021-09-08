576 мегапікселів: Samsung обіцяє рекордну камеру в смартфоні

Південнокорейська компанія замахнулася на рекордну камеру в смартфоні! Нещодавно Samsung анонсував датчик на 200 мегапікселів, але керівництву цього здалося мало

Samsung обіцяє рекордну камеру у смартфоні в 2025 році

Старший віце-президент компанії і глава відділу автомобільних датчиків Хечан Лі повідомив, що до 2025 року вони планують створити мобільний датчик зображення на 576 мегапікселів. До речі, раніше були оголошені ціни на новинки від Samsung – складні смартфони, годинник і навушники.

Втім, як зазначає slashgear.com, при створенні цифрового зображення кількість мегапікселів – не головне.

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Слід враховувати й інші фактори, такі як лінзи, точність передачі кольору, експозиція, баланс білого і багато іншого.

Apple, а пізніше і Google довели, що навіть 12-мегапіксельні датчики можуть перевершувати великі камери, особливо з використанням правильних алгоритмів обробки.

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Смартфон з камерою на 200 Мп від Samsung / Фото: Скріншот з YouTube

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