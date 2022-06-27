"Розкладачки" знову в тренді – Samsung, Google та Motorola випустять розкладні смартфони

Samsung, Motorola та Google представлять нові гнучкі конструкції смартфонів
Поточний 2022 рік обіцяє стати ще одним знаменним роком для складних телефонів : Очікується, що Samsung, Motorola та Google представлять нові гнучкі конструкції смартфонів.
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Корейський технологічний гігант продемонстрував кілька нових концепцій на виставці CES 2022 у січні, у тому числі телефони з потрійним складним екраном та висувним дисплеєм. Samsung не повідомили, що планує найближчим часом запустити новий тип складних пристроїв, але очікується, що наступний захід Unpacked відбудеться в серпні.
Очікується, що цього року Samsung також випустить нову версію своєї розкладачки Galaxy Z Flip в стилі телефону-розкладачки. Далі – Motorola, можливо, готує свій культовий Razr до чергового повернення. Повідомляється, що компанія працює над новою версією свого складного телефону-розкладачки Razr, який може мати дешевшу ціну, нову подвійну камеру у формі таблетки та процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen.
Також Google може стати наступною великою технологічною компанією, яка "скочить на підніжку" випуску складних телефонів. За повідомленнями Google, компанія працює над складним Pixel, який може мати форму, аналогічну Find N від Oppo, та ціну нижчу, ніж у Galaxy Z Fold 3.
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