"Раскладушки" снова в тренде – Samsung, Google и Motorola выпустят раскладные смартфоны

Samsung, Motorola и Google представят новые гибкие конструкции смартфонов / Фото: freepik.com, www.cnet.com

Текущий 2022 год обещает стать еще одним знаменательным годом для складных телефонов: ожидается, что Samsung, Motorola и Google представят новые гибкие конструкции смартфонов.

Также мы писали, что Facebook будет удалять фейковые отзывы на бизнес-аккаунтах. По слухам, складные телефоны Samsung могут появиться в ближайшие месяцы, если компания будет следовать своему предыдущему образцу. Если Samsung планирует выпустить складную модель в новом стиле, у нее, безусловно, есть из чего выбрать.

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Корейский технологический гигант продемонстрировал несколько новых концепций на выставке CES 2022 в январе, в том числе телефоны с тройным складным экраном и выдвижным дисплеем. Samsung не сообщили, что планирует в ближайшее время запустить новый тип складных устройств, но ожидается, что следующее крупное мероприятие Unpacked состоится в августе.

Ожидается, что в этом году Samsung также выпустит новую версию своей раскладушки Galaxy Z Flip в стиле телефона- раскладушки. Далее – Motorola, возможно, готовит свой культовый Razr к очередному возвращению. Сообщается, что компания работает над новой версией своего складного телефона-раскладушки Razr , который может иметь более дешевую цену, новую двойную камеру в форме таблетки и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen.

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Раскладные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 3 текущего поколения / Фото: www.cnet.com

Также Google может стать следующей крупной технологической компанией, которая "вскочит на подножку" выпуска складных телефонов. По сообщениям Google, компания работает над складным Pixel, который может иметь форму, аналогичную Find N от Oppo, и цену ниже, чем у Galaxy Z Fold 3.

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