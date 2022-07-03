Працює на 180 км! Україна отримає від США комплекси ППО NASAMS (фото)

NASAMS був прийнятий на озброєння у 1994 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки продовжують відправляти Україні озброєння, щоб наша країна могла протистояти російським загарбникам. Стало відомо, що Україні передадуть два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, чотири додаткові протиартилерійські радари та до 150 000 155-мм артилерійських боєприпасів.

Про це пише Reuters.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував особливості комплексу NASAMS.

Норвезька зброя

Як відзначається, NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс. Він призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Водночас роботи зі створення велися на початку 1990-х років, а сам комплекс був прийнятий на озброєння Норвегією у 1994 році.

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Цікаво, що випробування показали, що система може бути використана для знищення крилатих ракет.

NASAMS 2 іспанської армії. Фото – Вікіпедія.

Характеристики NASAMS:

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дальність ураження (залежно від використовуваних ракет) може становити від 20 до 180 км: ЗРК NASAMS – 20 (ракетою AMRAAM ER – 40);

дальність ураження авіаційних версій ракет: AIM-120A/B – 55-75, AIM-120C-5 – 105, AIM-120C-7 – 120, AIM-120D – 180;

висота ураження – до 21 км;

ймовірність ураження цілі однією ракетою – 0,85;

час реакції – 10 с;

час переведення з бойового стану до походного – 3 хвилини (можливо до 1,5);

(можливо до 1,5); час переведення з походного стану до бойового – 15 хвилин;

максимальна швидкість цілі, що вражається, – 1000 м/с;

максимальна швидкість польоту ракети – 1020 м/с;

середній час напрацювання на відмову – 300 год.

Раніше військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що Україна отримає у межах військової допомоги комплекси NASAMS, і розповів, чи це допоможе Україні.

"Допоможе, просто питання у їхній кількості. У нас найбільша країна Європи, і нам потрібні не десятки, а сотні цих систем, щоб закрити міста. Але в принципі якщо хоча б кілька десятків буде поставлено, ми зможемо по периметру кордонів нашої країни зробити такий своєрідний "повітряний паркан". Розставити їх, щоб вони хоча б проріджували ряди ракет за масового удару, а за одиночного – перехоплювали. У них достатня висота, 16 км, і дальність невелика, 40 км. Але час реакції системи наскільки високий, що вона може впоратися і із надзвуковими ракетами", — сказав він.

Також сайт "Сьогодні" писав про те, що США планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної та протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють по окупантах.