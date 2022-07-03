Работает на 180 км! Украина получит от США комплексы ПВО NASAMS (фото)

NASAMS был принят на вооружение в 1994 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки продолжают отправлять Украине вооружение, чтобы наша страна могла противостоять российским захватчикам. Стало известно, что Украине передадут два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, четыре дополнительных противоартиллерийских радара и до 150 000 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Об этом пишет Reuters.

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Сайт "Сегодня" выяснил особенности комплекса NASAMS.

Норвежское оружие

Как отмечается, NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

При этом работы по созданию велись в начале 1990-х годов, а сам комплекс был принят на вооружение Норвегией в 1994 году.

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Интересно, что испытания показали, что система может быть использована для уничтожения крылатых ракет.

NASAMS 2 испанской армии. Фото – Википедия.

Характеристики NASAMS:

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дальность поражения (в зависимости от использованных ракет) может составлять от 20 до 180 км: ЗРК NASAMS – 20 (ракетой AMRAAM ER – 40);

дальность поражения авиационных версий ракет: AIM-120A/B – 55-75, AIM-120C-5 – 105, AIM-120C-7 – 120, AIM-120D – 180;

высота поражения – до 21 км;

вероятность поражения цели одной ракетой – 0,85;

время реакции – 10 с;

время перевода из боевого положения в походное – 3 минуты (возможно до 1,5);

(возможно до 1,5); время перевода из походного положения в боевое – 15 минут;

максимальная скорость поражаемой цели – 1000 м/с;

максимальная скорость полета ракеты – 1020 м/с;

среднее время наработки на отказ – 300 ч.

Ранее военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что Украина получит в рамках военной помощи комплексы NASAMS, и рассказал, поможет ли это Украине.

"Поможет, просто вопрос в их количестве. У нас самая крупная страна Европы, и нам нужны не десятки, а сотни этих систем, чтобы закрыть города. Но в принципе, если хотя бы несколько десятков будет поставлено, мы сможем по периметру границ нашей страны сделать такой своеобразный "воздушный забор". Расставить их, чтобы они хотя бы прореживали ряды ракет при массовом ударе, а при одиночном — перехватывали. У них достаточная высота, 16 км, и дальность небольшая, 40 км. Но время реакции системы настолько высокая, что она может справиться и со сверхзвуковыми ракетами", – сказал он.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантам.