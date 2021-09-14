Сьогодні Apple покаже нові iPhone 13 и Apple Watch Series 7 / Фото: REUTERS

Пряма трансляція презентації iPhone 13 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Ми вже наводили список трансляцій, де можна дивитися захід від Apple.

Сьогодні Apple представить iPhone 13 і Apple Watch Series 7. Також очікувалося, що користувачам покажуть нові моделі MacBook Pro і iPad, але останні інсайди говорять про перенесення презентації цих продуктів.

Крім цього, дивитися представлення нового "айфона" можна прямо на нашому сайті! Трансляція відбудеться в плеєрі нижче:

Яким буде iPhone 13

Серія iPhone 13 буде мати лінійку з чотирьох пристроїв: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

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Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display. Також у версії Pro чекають появи технології ProMotion.

Смартфони будуть мати зменшений "чуб" і будуть оснащуватися однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він не буде відрізнятися від попереднього, але повинен бути трохи швидше.

Також Apple вирішила поки що відмовитися від скандальної системи сканування фото. Після критики в компанії взяли додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення.