Сегодня Apple покажет новые iPhone 13 и Apple Watch Series 7 / Фото: REUTERS

Прямая трансляция презентации iPhone 13 начнется в 20:00 по киевскому времени. Мы уже приводили список трансляций, где можно смотреть мероприятие от Apple.

Сегодня Apple представит iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Также ожидалось, что пользователям покажут новые модели MacBook Pro и iPad, но последние инсайды говорят о переносе презентации этих продуктов.

Кроме этого, смотреть представление нового "айфона" можно прямо на нашем сайте! Трансляция пройдет в плеере ниже:

Каким будет iPhone 13

Серия iPhone 13 будет иметь линейку из четырех устройств: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Реклама

Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Смартфоны будут иметь уменьшенную "челку" и будут оснащаться однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не будет отличаться от предыдущего, но должен быть немного резвее.

Также Apple решила пока отказаться от скандальной системы сканирования фото. После критики в компании взяли дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения.