Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн ⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Техно

Де і в скільки дивитися презентацію Apple

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 10:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У вівторок, 14 вересня, відбудеться презентація нових продуктів Apple. Очікується, що сьогодні представлять iPhone 13 і Apple Watch Series 7. Трансляцію презентації можна буде дивитися в інтернеті
Apple сьогодні представить новий iPhone
Apple сьогодні представить новий iPhone / Фото: REUTERS

Трансляція презентації розпочнеться о 20:00 за київським часом. Цікаво, що вона пройде не в прямому ефірі, глядачам покажуть запис заходу. Причина – ковідні обмеження.

Де дивитися презентацію новинок Apple:

  • На офіційному сайті Apple
  • У додатку TV
  • На приставці Apple TV
  • В Youtube
Реклама

Що покажуть

Джерела стверджують, що сьогодні нам покажуть тільки iPhone 13 і Apple Watch Series 7. Презентація MacBook Pro і iPad пройде трохи пізніше, можливо, так само в вересні.

Яким буде iPhone 13

iPhone 13 буде представлений 14 вересня
iPhone 13 буде представлений 14 вересня

Реклама

Очікується, що Apple запропонує традиційну лінійку з чотирьох пристроїв: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display. Також у версії Pro чекають появи технології ProMotion.

Смартфони будуть мати зменшений "чуб" і будуть оснащуватися однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він не буде відрізнятися від попереднього, але повинен бути трохи швидше.

Реклама

Також Apple вирішила поки що відмовитися від скандальної системи сканування фото. Після критики в компанії поки вирішили відмовитися від системи CSAM і взяли додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення.

Так може виглядати iPhone 13
Так може виглядати iPhone 13

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти