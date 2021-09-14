Де і в скільки дивитися презентацію Apple

У вівторок, 14 вересня, відбудеться презентація нових продуктів Apple. Очікується, що сьогодні представлять iPhone 13 і Apple Watch Series 7. Трансляцію презентації можна буде дивитися в інтернеті

Apple сьогодні представить новий iPhone / Фото: REUTERS

Трансляція презентації розпочнеться о 20:00 за київським часом. Цікаво, що вона пройде не в прямому ефірі, глядачам покажуть запис заходу. Причина – ковідні обмеження.

Де дивитися презентацію новинок Apple:

На офіційному сайті Apple

У додатку TV

На приставці Apple TV

В Youtube

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Що покажуть

Джерела стверджують, що сьогодні нам покажуть тільки iPhone 13 і Apple Watch Series 7. Презентація MacBook Pro і iPad пройде трохи пізніше, можливо, так само в вересні.

Яким буде iPhone 13

iPhone 13 буде представлений 14 вересня

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Очікується, що Apple запропонує традиційну лінійку з чотирьох пристроїв: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display. Також у версії Pro чекають появи технології ProMotion.

Смартфони будуть мати зменшений "чуб" і будуть оснащуватися однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він не буде відрізнятися від попереднього, але повинен бути трохи швидше.

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Також Apple вирішила поки що відмовитися від скандальної системи сканування фото. Після критики в компанії поки вирішили відмовитися від системи CSAM і взяли додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення.