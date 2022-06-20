Маякнули самі собі: китайський телескоп Sky Eye виявив сигнали від радіоперешкод, а не інопланетян

Китайський телескоп Sky Eye виявив сигнали лише від радіоперешкод, а не інопланетян

Чи натрапили китайські астрономи на техноознаки далекої інопланетної цивілізації ? На жаль, ні: радіосигнал виходив від самих землян, а не інопланетного розуму.

Також ми писали, що вчені знайшли нові планети, на яких можливе життя. Численні повідомлення за останні кілька днів нібито припускають, що аномальний радіосигнал із глибокого космосу може вказувати на позаземні технології .

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Все почалося із заголовків: "Китай заявляє, що, можливо, виявив сигнали від інопланетних цивілізацій". Завдяки Sky Eye, сферичному радіотелескопу з п'ятисотметровою апертурою або FAST, величезною круглою тарілкою, врізаною у вершину китайської гори.

Ця "тарілка" справжня і дуже потужна, може фокусуватися на ділянках піднебіння і "слухати" радіосигнали, і телескоп є одним із найчутливіших на Землі до певних електромагнітних частот. Насправді, лише минулого тижня китайські дослідники, які використовують телескоп, оголосили про відкриття надзвичайно незвичайного швидкого радіосплеску.

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Самі китайські астрономи спростували інформацію, що почули інопланетний розум

Але світова спільнота астрономів висловила невдоволення, коли ЗМІ щоразу, коли ми чуємо про вчених, які виявляють аномальний сигнал, одразу ж переходять до інопланетян, бо це підриває довіру до науки та наукових установ. У результаті самі китайські астрономи спростували інформацію, що почули інопланетний розум.

Ці сигнали походять від радіоперешкод, – прокоментував Чжан Тонг-Цзе, який пов'язаний з пошуком позаземного розуму (SETI) з FAST і базується в Пекінському педагогічному університеті, – Усі сигнали, виявлені дослідниками SETI досі, зроблено нашою власною цивілізацією, а не іншій цивілізацієй.

Він також додав, що радіочастотні перешкоди, або RFI, можуть виходити від мобільних телефонів, телевізійних передавачів, радарів, супутників і навіть від пристрою, про який ви зараз читаєте цю статтю, хоча це досить слабкі сигнали.

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Також ми писали, що марсіанський метеорит спростував теорію утворення планет, у тому числі Землі.