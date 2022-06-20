Маякнули сами себе: китайский телескоп Sky Eye обнаружил сигналы от радиопомех, а не инопланетян

Китайский телескоп Sky Eye обнаружил сигналы всего лишь от радиопомех, а не инопланетян / Фото: unsplash.com, freepik.com

Наткнулись ли китайские астрономы на технопризнаки далекой инопланетной цивилизации? Увы, нет: радиосигнал исходил от самих землян, а не инопланетного разума.

Также мы писали, что ученые нашли новые планеты, на которых возможна жизнь. Многочисленные сообщения за последние несколько дней якобы предполагают, что аномальный радиосигнал из глубокого космоса может указывать на внеземные технологии.

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Все началось с заголовков: "Китай заявляет, что, возможно, обнаружил сигналы от инопланетных цивилизаций". Благодаря Sky Eye, сферическому радиотелескопу с пятисотметровой апертурой, или FAST, огромной круглой тарелкой, врезанной в вершину китайской горы.

Эта "тарекла" настоящая и очень мощная, может фокусироваться на участках неба и "слушать" радиосигналы, и телескоп является одним из самых чувствительных на Земле к определенным электромагнитным частотам. На самом деле, только на прошлой неделе китайские исследователи, использующие телескоп, объявили об открытии чрезвычайно необычного быстрого радиовсплеска.

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Сами китайские астрономы опровергли информацию, что услышали инопланетный разум / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Но мировое сообщество астрономов выразило недовольство, когда СМИ каждый раз, когда мы слышим об ученых, обнаруживающих аномальный сигнал, сразу же переходят к инопланетянам, – потому что это подрывает доверие к науке и научным учреждениям. В итоге сами китайские астрономы опровергли информацию, что услышали инопланетный разум.

Эти сигналы исходят от радиопомех, – прокомментировал Чжан Тонг-Цзе, который связан с поиском внеземного разума (SETI) с FAST и базируется в Пекинском педагогическом университете,- Все сигналы, обнаруженные исследователями SETI до сих пор, сделаны нашей собственной цивилизацией, а не другой цивилизацией.

Он также добавил, что радиочастотные помехи, или RFI, могут исходить от мобильных телефонов, телевизионных передатчиков, радаров, спутников и даже от устройства, о котором вы сейчас читаете эту статью, хотя это довольно слабые сигналы.

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