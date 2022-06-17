Вчені помилялися: марсіанський метеорит спростував теорію утворення планет, зокрема Землі

Нове дослідження метеорита суперечить уявленню, як тверді планети, такі як Земля і Марс, придбали леткі елементи. Вченим умам є над чим попітніти

Марсіанський метеорит спростував теорію утворення планет, у тому числі Землі, виходить – вчені помилялися / Фото: phys.org,

Нове дослідження старого метеориту суперечить нинішньому уявленню про те, як тверді планети, такі як Земля та Марс, набувають летких елементів (водень, вуглець, кисень, азот та інертні гази), у міру їх утворення. Тобто, вчені помилялися.

Також ми писали, що місія Gaia 3 представила найточнішу карту Чумацького шляху. Так, основне припущення про формування планет полягає в тому, що планети спочатку збирають ці леткі речовини з туманності навколо молодої зірки. планети є куля з розплавленої породи Ці елементи спочатку розчиняються в океані магми, а потім дегазують назад в атмосферу.

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Пізніше хондритові метеорити, що врізалися в молоду планету, доставили більш леткі матеріали. Таким чином, вчені очікують, що леткі елементи в надрах планети повинні відображати склад сонячної туманності або суміш сонячних та метеоритних летких речовин, тоді як леткі речовини в атмосфері. повинні надходити переважно з метеоритів.

Деякі метеорити, що падають на Землю, прибувають із Марса. Більшість із них походять з поверхневих порід, що зазнали впливу атмосфери Марса. Так, метеорит Шасіньї, що впав на Землю на північному сході Франції в 1815, є рідкісним та незвичайним оскільки вважається, що він являє собою внутрішню частину планети.

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Метеорит Шасіньї, що впав на Землю на північному сході Франції у 1815 році, є рідкісним та незвичайним / Фото: phys.org

Нові результати дослідження цього метеориту припускають, що зростання Марса завершилося до того, як сонячна туманність розсіялася під впливом сонячного випромінювання. Однак для цього знадобилося б, щоб Марс був холодним одразу після його акреції.

Хоча наше дослідження ясно вказує на хондритові гази в надрах Марса, воно також порушує деякі цікаві питання про походження та склад ранньої атмосфери Марса і навіть землі, – наголошується у звіті вчених, – Сподіваємося, що ці дослідження стимулюватимуть подальшу роботу над цією темою.

Також ми писали, що г ігантська чорна діра "з'їдає" по Землі за секунду вже 9 мільярдів років – вчені приголомшили відкриттям.