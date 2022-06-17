Два конкуренти Землі – вчені знайшли нові планети, на яких можливе життя

За межами нашої Сонячної системи виявлено дві нові екзопланети: вчені мають сумніви, що вони придатні для життя. Але їх вивчення допоможе у пошуках позаземного життя

Дві нові екзопланети, відкриті вченими, навряд чи заселені - але допоможуть досліджувати позаземне життя

Наукова група Массачусетського технологічного інституту TESS виявила нові планети, схожі на землю. Дві нові планети знайшли за допомогою супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

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Хоча дві планети навряд чи придатні для життя, але вони обертаються навколо зірки, близької до галактичного сусідства Сонячної системи, що знаходиться всього у 10 парсеках або 33 світлових роках від Землі.

Ці планети обертаються навколо холодного червоного карлика під назвою HD 260655 і є однією з найближчих відомих мультипланетних систем до Землі.

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Згідно Science Alert, це робить їх відмінною метою для подальших досліджень та оглядів, спрямованих на подальше вивчення екзопланет та оцінку їх атмосфер, що допоможе у пошуках позаземного життя

На сьогоднішній день у Чумацькому Шляху налічується понад 5000 підтверджених екзопланет, що вивчаються астробіологами, глибоко зацікавленими у пошуку життя поза Землі.

Планети того ж розміру та складу, що і Земля, допоможуть у пошуку життя в інших місцях космосу

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Дослідники зазначили, що важливо знайти планети того ж розміру та складу, що і Земля, тому що це головні критерії пошуку життя в інших місцях космосу.

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