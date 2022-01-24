Останній самурай: 28 років у джунглях чекаючи наказу – історія дня за хвилину

Сьоіті Йокоі 28 років чекав наказу про наступ / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього дня в 1972 році на Гуамі (острів у Тихому океані між Японією та Австралією, з 1950-го належить США) затримали "останнього самурая" – Сеїті Йокої, який провів у джунглях 28 років: він порахував інформацію про завершення Другої світової війни ворожою пропагандою і відмовився здаватися "американським ворогам".

Житло солдата. Фото: Wikipedia

Вісім років з усього цього терміну Сеїті Йокоі провів один (кілька товаришів по службі, які були з ним, померли раніше). Японський "робінзон" харчувався корінням та плодами, рибою та молюсками. І пуще зіниці ока зберігав гвинтівку з десятком патронів.

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Сеїті Екоі після повернення на батьківщину. Фото: Getty Images

Після затримання солдата відправили до Токіо, де він став зразком беззавітного служіння батьківщині.

Йому виплатили платню за всі роки, призначили пенсію. Зняли документальний фільм "Сеїті Йокоі та його 28 років на острові Гуам".

1991-го він удостоївся прийому в імператора Акіхіто.

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Помер капрал 1997 року у віці 82 років. Але його легендарна гвинтівка досі експонується в Імператорському військовому музеї Токіо.

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