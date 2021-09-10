Схожий на тамагочі: представлений круглий смартфон із кукурудзи

Круглий телефон можна буде купити за тисячу доларів

Незвичайний смартфон працює на базі операційної системи Android 10, підтримує мережі 4G LTE і може похвалитися відразу двома виходами під навушники.

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Пристрій буде мати на борту 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованого сховища. Також передбачений слот для карт пам'яті.

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Корпус новинки зроблений із матеріалу на основі кукурудзи, а кнопки – з переробленого термопластичного поліуретану.

Розробник обіцяє, що всі програми будуть оптимізовані під круглий дисплей, діаметр якого становить 3,45 дюйма з роздільною здатністю 800 x 800 точок. Вартість новинки складе 999 доларів (близько 27 тис. грн), пише gagadget.com.

Раніше була представлена бездротова зарядка, що працює на відстані в три метри. Компанія Motorola продемонструвала революційну технологію бездротової зарядки смартфонів, яка може одночасно заряджати декілька пристроїв на відстані.