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Український сайт злив характеристики iPhone 13 ще до його прем'єри

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 вересня, 10:46
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Кольори і версії лінійки iPhone 13 були помічені на сайті українського інтернет-магазину за кілька днів до офіційної прем'єри новинки від Apple
Кольори iPhone 13 злили в Україні
Кольори iPhone 13 злили в Україні

Презентація нової лінійки iPhone відбудеться 14 вересня. Очікується, що в неї увійде чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

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Український інтернет-магазин підготувався до старту продажів новинки, але випадково злив інформацію про його характеристики – кольори моделі і кількість пам'яті, пише 91mobiles.com.

Згідно з анонсом на українському сайті, iPhone 13 mini буде доступний в шести колірних варіантах – чорному, синьому, фіолетовому, рожевому, білому і червоному. Mini буде доступний у версіях з об'ємом пам'яті 64 ГБ і 128 ГБ.

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Таке забарвлення була у попередньої моделі iPhone:

IPhone 13 матиме ті ж шість колірних варіантів, що і mini, а варіанти зберігання – 128 ГБ і 256 ГБ .

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Згідно з вебсайтом, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max будуть доступні в чорному, срібному, золотом і бронзовому кольорах. Тоді як модель Pro пропонуватиметься у варіантах зберігання 128 ГБ і 256 ГБ, Pro Max матиме варіанти зберігання 256 ГБ і 512 ГБ.

Стосовно акумулятора, то, за чутками, в iPhone 13 mini буде встановлена ​​батарея ємністю 2406 мАг, а в стандартних iPhone 13 і iPhone 13 Pro – 3095 мАг. Нарешті, iPhone 13 Pro Max може вмістити велику батарею ємністю 4352 мАг.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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