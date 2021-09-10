Похож на тамагочи: представлен круглый смартфон из кукурузы

Круглый телефон можно будет купить за тысячу долларов

Необычный смартфон работает на базе операционной системы Android 10, поддерживает сети 4G LTE и может похвастаться сразу двумя выходами под наушники.

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Устройство будет иметь на борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Также предусмотрен слот для карт памяти.

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Корпус новинки сделан из материала на основе кукурузы, а кнопки – из переработанного термопластичного полиуретана.

Разработчик обещает, что все приложения будут оптимизированы под круглый дисплей, диаметр которого составляет 3,45 дюйма с разрешением 800 x 800 точек. Стоимость новинки составит 999 долларов (около 27 тысяч грн), пишет gagadget.com.

Ранее была представлена беспроводная зарядка, работающая на расстоянии в три метра. Компания Motorola продемонстрировала революционную технологию беспроводной зарядки смартфонов, которая может одновременно заряжать несколько устройств на расстоянии.