Перший контакт? Астрономи зафіксували невідомий радіосигнал з центру Галактики

Астрономи виявили дивний сигнал з серця "Чумацького шляху". Фото: University of Sydney

Назва дивного сигналу: ASKAP J173608.2-321635, але в Мережі його вже охрестили "Привидом". У період з квітня 2019 року по серпень 2020 року "Привид" був помічений 13 разів.

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"Цей об'єкт був унікальний тим, що спочатку був невидимим, потім став яскравим, потім зник, а потім знову з'явився. Така поведінка було незвичайною", – розповіла астрофізик з університету Сіднея Тара Мерфі.

"Найдивнішою властивістю цього нового сигналу є те, що він має дуже високу поляризацію. Це означає, що його світло коливається тільки в одному напрямку, але цей напрямок обертається з часом", – сказав автор дослідження Цзітенг Ван.

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В самому серці "Чумацького Шляху" ховається гігантська чорна діра, відома як Стрілець A*, але немає ніяких підтверджень того, що вона має якийсь стосунок до "Привида".

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Вчені не можуть дати якихось пояснень дивним радіосигналам через недостатню кількість спостережень. Втім, малоймовірно, що цей сигнал подали інопланетяни, пише cnet.com.