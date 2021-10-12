Первый контакт? Астрономы засекли неизвестный радиосигнал из центра Галактики

Астрономы обнаружили странный сигнал из сердца "Млечного пути". Фото: University of Sydney

Название странного сигнала: ASKAP J173608.2-321635, но в Сети его уже окрестили "Призраком". В период с апреля 2019 года по август 2020 года "Призрак" был замечен 13 раз.

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"Этот объект был уникален тем, что сначала был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным", – рассказала астрофизик из Сиднейского университета Тара Мерфи.

"Самым странным свойством этого нового сигнала является то, что он имеет очень высокую поляризацию. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление вращается со временем", – сказал автор исследования Цзитенг Ван.

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В самом сердце "Млечного Пути" скрывается гигантская черная дыра, известная как Стрелец A*, но нет никаких подтверждений того, что она имеет какое-либо отношение к "Призраку".

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Ученые не могут дать каких-то объяснений странному радиосигналу из-за недостаточного количества наблюдений. Впрочем, маловероятно, что этот сигнал подали инопланетяне, пишет cnet.com.