Космічна мозаїка: NASA показало перше фото, зроблене найдорожчим телескопом у світі

NASA показало перше фото телескопа Джеймса Вебба / Фото: NASA

Вчені NASA неодноразово заявляли, що перші знімки з телескопа Джеймса Вебба відрізнятимуться від космічних знімків, зроблених іншими телескопами. Тому їх навіть спочатку не хотіли показувати громадськості.

Вчені попереджали, що перші зображення будуть розмиті та повторювані з 18 сегментів головного дзеркала Вебба. Ось як виглядає перше фото телескопа Джеймса Вебба:

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Перше фото телескопа Джеймса Вебба. Фото: NASA

Ці зображення були отримані основною камерою телескопа, званою камерою ближнього інфрачервоного діапазону, і є частиною тонкого налаштування телескопа.

Першою цільовою зіркою для Джеймса Вебба була сонцеподібна зірка в сузір'ї Великої Ведмедиці HD 84406, яка розташована приблизно за 260 світлових років від нас.

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Очікується, що вирівнювання сегментів дзеркал Джеймса Вебба триватиме до трьох місяців. Після завершення Вебб буде готовий до своєї місії – зазирнути у всесвіт глибше, ніж будь-коли раніше, пише space.com.

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