Переливається як смарагд: неймовірне відео Сонця, зняте протягом місяця

Обсерваторія сонячної динаміки зняла гарне відео із Сонцем / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями космічний зонд зробив неймовірно близьке фото Сонця, а тепер у Мережі з'явилося фантастичне відео зірки в ультрафіолетовому діапазоні.

У представленому нижче таймлапс-відео показана чарівна уповільнена зйомка Сонця, зроблена SDO протягом місяця.

Реклама

Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO) безперервно спостерігає за Сонцем вже понад десять років. SDO зібрала 425 мільйонів зображень Сонця з високою роздільною здатністю, накопичивши 20 мільйонів гігабайт даних.

За допомогою трьох інструментів SDO отримує зображення Сонця кожні 0,75 секунд. Один тільки прилад Atmospheric Imaging Assembly (AIA) робить знімки кожні 12 секунд у 10 різних довжинах хвиль світла, писало якось NASA.

Деякий час назад SDO представив підсумки 10-річного стеження за сонцем. Великий проміжок умістився в це годинне відео.

Реклама

Відео показує зростання та падіння активності, що відбуваються в рамках 11-річного сонячного циклу, а також помітні події, такі як транзит планет та виверження.

Раніше ми писали, що NASA починає пошуки планети, яка може знищити Сонячну систему. Рік на цій планеті може тривати близько 20 тисяч земних років.