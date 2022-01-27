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NASA починає пошуки планети, яка може знищити Сонячну систему

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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27 січня, 11:48
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NASA взялося за активні пошуки легендарної "Планети 9" в далеких куточках Сонячної системи, рік на якій може тривати близько 20 тисяч років
Загадкову дев'яту планету вирішили пошукати активніше
Загадкову дев'яту планету вирішили пошукати активніше / Фото: NASA, Pixabay

Астрономи вирішили нарешті знайти загадкову планету X, яка повинна бути в 3-10 разів більша за Землю та кружляти на дуже далекій великій орбіті.

Читайте також: Планету Х звинуватили у масових вимираннях на Землі

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Вчені досліджують небо за допомогою найпотужніших телескопів у світі, розшукуючи об'єкт у зовнішніх межах нашої Сонячної системи, пише The Sun.

Нова хвиля інтересу до дев'ятої планети Сонячної системи почалася буквально три дні тому, коли про ідею NASA виявити її нарешті написали великі таблоїди.

Планету багато разів зображали митці, фото Pixabay

Про те, що у Сонячній системі виявлено Планету X, астрономи написали у своїй роботі ще у 2016 році, але тепер космічне агентство підкреслює, що це була лише гіпотеза.

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Об'єкт залишається предметом суперечок. Планета на краю зоряної системи пояснює траєкторії руху далеких шматків льоду та космічного каміння, адже останні мають дивні орбіти.

Ведуться пошуки далекого світу з допомогою телескопів, які б виявити його будь-якої миті.

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Хоча низку робіт за останні роки майже довів існування планети, її ще треба знайти. За припущенням вчених, планета X складається з уламків Сонячної системи, та зрештою може її зруйнувати.

Проте хиткі орбіти можуть бути викликані не лише планетою, але маленькою чорною діркою або маленькою кулею надконцентрованої темної матерії.

У листопаді 2021 року, проте, вчений досліджував старі фотографії та виявив точки, які можуть виявитися загадковою планетою X.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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