Переливается, как изумруд: невероятное видео Солнца, снятое в течение месяца

Обсерватория солнечной динамики сняла красивое видео с Солнцем / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях космический зонд сделал невероятно близкое фото Солнца, а теперь в Сети появилось фантастическое видео звезды в ультрафиолетовом диапазоне.

В представленном ниже таймлапс-видео показана завораживающая замедленная съемка Солнца, сделанная SDO в течение месяца.

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Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) непрерывно наблюдает за Солнцем уже более десяти лет. SDO собрала 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив 20 миллионов гигабайт данных.

С помощью трех инструментов SDO получает изображение Солнца каждые 0,75 секунды. Один только прибор Atmospheric Imaging Assembly (AIA) делает снимки каждые 12 секунд при 10 различных длинах волн света, писало как-то NASA.

А некоторое время назад SDO представил итоги 10-летнего слежения за солнцем. Огромный промежуток вместился в сего в часовое видео.

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Видео показывает рост и падение активности, происходящие в рамках 11-летнего солнечного цикла, а также заметные события, такие как транзит планет и извержения.

Ранее мы писали, что NASA начинает поиски планеты, которая может уничтожить Солнечную систему. Год на этой планете может длиться около 20 тысяч земных лет.