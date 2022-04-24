Він приречений: вчені попередили, що Місяць вріжеться у Марс

Фобос вріжеться у марс через десятки мільярдів років / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому NASA опублікувало неймовірне відео сонячного затемнення на Марсі. Воно дозволило вченим краще зрозуміти орбіту марсіанської Місяця Фобоса і те, як його гравітація впливає на марсіанську поверхню.

Висновки сумні – супутник Марса одного разу вріжеться в Червону планету, пише futurism.com.

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"Вченим вже відомо, що Фобос приречений. Він наближається до поверхні Марса, і йому судилося врізатися в планету через десятки мільйонів років. Але спостереження затемнень із поверхні Марса за останні два десятиліття також дозволили вченим уточнити своє розуміння спіралі повільної смерті Фобоса", – йдеться у заяві NASA.

На щастя, це станеться нескоро, тому NASA не згортає плани про висадку людини на Марс. Поки що вченим вдалося довести, що Марс живий.

Фобос – один із двох супутників Марса, поруч із Деймосом. Супутник був відкритий американським астрономом Асафом Холлом в 1877 і названий на честь давньогрецького бога Фобоса, сина бога війни Ареса. Фобос обертається на середній відстані 6006 км від поверхні Марса, говориться на Wikipedia.