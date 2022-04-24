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Він приречений: вчені попередили, що Місяць вріжеться у Марс

Олександр Трикіша
24 квітня, 13:52
Це станеться дуже нескоро, тому NASA може спокійно готуватися до підкорення Червоної планети

Фобос вріжеться у марс через десятки мільярдів років / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому NASA опублікувало неймовірне відео сонячного затемнення на Марсі. Воно дозволило вченим краще зрозуміти орбіту марсіанської Місяця Фобоса і те, як його гравітація впливає на марсіанську поверхню.

Висновки сумні – супутник Марса одного разу вріжеться в Червону планету, пише futurism.com.

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"Вченим вже відомо, що Фобос приречений. Він наближається до поверхні Марса, і йому судилося врізатися в планету через десятки мільйонів років.

Але спостереження затемнень із поверхні Марса за останні два десятиліття також дозволили вченим уточнити своє розуміння спіралі повільної смерті Фобоса", – йдеться у заяві NASA.

На щастя, це станеться нескоро, тому NASA не згортає плани про висадку людини на Марс. Поки що вченим вдалося довести, що Марс живий.

Фобосодин із двох супутників Марса, поруч із Деймосом. Супутник був відкритий американським астрономом Асафом Холлом в 1877 і названий на честь давньогрецького бога Фобоса, сина бога війни Ареса. Фобос обертається на середній відстані 6006 км від поверхні Марса, говориться на Wikipedia.