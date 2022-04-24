Он обречен: ученые предупредили, что Луна врежется в Марс

Фобос врежется в Марс через десятки миллионов лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад NASA опубликовало невероятное видео солнечного затмения на Марсе. Оно позволило ученым лучше понять орбиту марсианской Луны Фобоса и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность.

Выводы печальные – спутник Марса однажды врежется в Красную планету, пишет futurism.com.

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"Ученым уже известно, что Фобос обречен. Он приближается к поверхности Марса, и ему суждено врезаться в планету через десятки миллионов лет. Но наблюдения затмений с поверхности Марса за последние два десятилетия также позволили ученым уточнить свое понимание спирали медленной смерти Фобоса", – говорится в заявлении NASA.

К счастью, произойдет это нескоро, поэтому NASA не сворачивает планы о высадке человека на Марс. Пока же ученым удалось доказать, что Марс жив.

Фобос – один из двух спутников Марса, наряду с Деймосом. Спутник был открыт американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году и назван в честь древнегреческого бога Фобоса, сына бога войны Ареса. Фобос вращается на среднем расстоянии 6006 км от поверхности Марса, говорится на Wikipedia.