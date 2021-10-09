Новий збій? Користувачі скаржаться на проблеми з Facebook, Instagram та WhatsApp

У користувачів виникли проблеми не тільки з входом в додатки / Фото: Колаж: Сьогодні
Користувачі Facebook, Instagram і WhatsApp в п'ятницю ввечері, почали масово скаржитися на проблеми з сайтом або додатком.
Про це вони написали на сервісі DownDetector.
Збої в роботі зафіксували в США, Франції, Великобританії, Німеччини, Бразилії та інших країнах.
У людей погано працювали сайти і додатки. У користувачів виникли проблеми не тільки з входом. Користувачі Instagram повідомили про проблеми з підключенням до сервера, а у користувачів WhatsApp виникли складнощі з відправкою повідомлень.
У компанії Facebook підтвердили, що їх користувачі зіткнулися з проблемами – стався збій.
"Нам відомо, що у ряду людей виникли проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб повернути все в норму якомога швидше, і приносимо вибачення за всі незручності", – заявили представники Facebook в своєму Twitter.
Примітно, що це таке ж повідомлення, яке опублікували і 5 жовтня, коли стався перший збій.
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- Крім Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger, збій спостерігався в інших сервісах. Зокрема, проблеми в роботі були у Netflix, Tik-Tok і інших гігантів Мережі.