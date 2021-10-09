Новый сбой? Пользователи жалуются на проблемы с Facebook, Instagram и WhatsApp

У пользователей возникли проблемы не только с входом в приложения / Фото: Коллаж: Сегодня
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в пятницу вечером, начали массово жаловаться на проблемы с сайтом или приложением.
Об этом они написали на сервисе DownDetector.
Сбои в работе зафиксировали в США, Франции, Великобритании, Германии, Бразилии и других странах.
У людей плохо работали сайты и приложения. У пользователей возникли проблемы не только с входом. Пользователи Instagram сообщили о проблемах с подключением к серверу, а у пользователей WhatsApp возникли сложности с отправкой сообщений.
В компании Facebook подтвердили, что их пользователи столкнулись с проблемами – произошел сбой.
"Нам известно, что у ряда людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму как можно быстрее, и приносим извинения за все неудобства", – заявили представители Facebook в своем Twitter.
Примечательно, что это такое же сообщение, которое опубликовали и 5 октября, когда произошел первый сбой.
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