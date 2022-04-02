Нове відкриття про Марса змусило вчених запанікувати

Вчені вивчили звуки Марса та здивувалися / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Вивчаючи аудіозаписи з поверхні Марса, зроблені марсоходом NASA Perseverance, вчені помітили дивний уповільнений вплив на слух – звуки високої тональності сягали швидше.

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Провівши дослідження, вчені з'ясували, що на поверхні Марса є дві швидкості звуку: одна для високих звуків, таких як розряд лазера, та інша для нижчих частот, таких як дзижчання гвинта вертольота.

"Я трохи запанікував. Я сказав собі, що один із двох вимірів був неправильним, тому що на Землі у вас є лише одна швидкість звуку", – ділився враженнями головний автор дослідження Сільвестр Моріс.

Звуки Марса:

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Це означає, що людські вуха на Марсі чутимуть високі звуки дещо раніше. Всі ці фактори ускладнили б розмову двох людей на відстані лише п'яти метрів один від одного, пише phys.org.

"На Землі звуки оркестру досягають вас з однаковою швидкістю, незалежно від того, низькі вони чи високі. Але уявіть, на Марсі, якщо ви трохи далеко від сцени, буде велика затримка", – додав Моріс.

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