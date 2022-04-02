Новое открытие о Марсе заставило ученых запаниковать

Ученые изучили звуки Марса и удивились / Фото: NASA, Коллаж: Сегодня

Изучая аудиозаписи с поверхности Марса, сделанные марсоходом NASA Perseverance, ученые заметили странное замедленное влияние на слух – звуки высокой тональности достигали быстрее.

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Проведя исследования, ученые выяснили, что на поверхности Марса есть две скорости звука: одна для высоких звуков, таких как разряд лазера, и другая для более низких частот, таких как жужжание винта вертолета.

"Я немного запаниковал. Я сказал себе, что одно из двух измерений было неправильным, потому что на Земле у вас есть только одна скорость звука", – делился впечатлениями главный автор исследования Сильвестр Морис.

Звуки Марса:

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Это означает, что человеческие уши на Марсе будут слышать высокие звуки несколько раньше. Все эти факторы затруднили бы разговор двух человек на расстоянии всего пяти метров друг от друга, пишет phys.org.

"На Земле звуки оркестра достигают вас с одинаковой скоростью, независимо от того, низкие они или высокие. Но представьте, на Марсе, если вы немного далеко от сцены, будет большая задержка", – добавил Морис.

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