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Nokia, Lexmark та інші: список компаній, що пішли з Росії за попередню добу

Руслан Антонов
28 березня, 10:22
Міністерство цифрової трансформації склало список санкцій проти Росії за останню добу

Кремль повертається в 19 сторіччя / Фото: Pixabay

Міжнародні компанії продовжують йти з Росії на знак протесту проти війни в Україні. Їхній список збільшується з кожним днем.

Хто звернув бізнес у Росії за попередню добу:

  • Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів
  • Nokia призупинила постачання в РФ
  • Американська корпорація, що спеціалізується на розробці та виготовленні пристроїв для друку та обробки зображень, Lexmark призупинила постачання до РФ
  • Велика банківська група Нідерландів ING Bank вирішила відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу.
  • TikTok заборонив користувачам з РФ викладати ролики навіть за допомогою VPN
  • Виробники суднових двигунів розривають зв'язки з РФ через все більший тиск на морську торгівлю
  • Найбільші японські банки, зокрема Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui та Mizuho, ​​призупинили доларові транзакції з російським Ощадбанком
  • Бренд організатора азартних ігор Parimatch припинив співпрацю з Росією та завершив усі юридичні та технічні процеси виведення франшизи.

Також ми писали, що США вперше в історії внесли російську компанію до списку загроз національній безпеці. Федеральна комісія зв'язку додала російську "Лабораторію Касперського" до списку компаній, які є загрозою національній безпеці США.